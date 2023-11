ChatGPT: ottimizzazione dei modelli linguistici per il dialogo. Abbiamo addestrato un modello chiamato ChatGPT che interagisce in modo conversazionale. Il formato del dialogo consente a ChatGPT di rispondere a domande di follow-up, ammettere i propri errori, contestare premesse errate e rifiutare richieste inappropriate. ChatGPT è un modello fratello di InstructGPT, addestrato a seguire un'istruzione in un prompt e fornire una risposta dettagliata.

Sito web: chat.openai.com

