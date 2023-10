Codewars è una comunità educativa per la programmazione di computer. Sulla piattaforma, gli sviluppatori di software si allenano su sfide di programmazione note come kata. Questi esercizi di programmazione discreta sviluppano una serie di competenze in una varietà di linguaggi di programmazione e vengono completati all'interno di un ambiente di sviluppo integrato online.

Sito web: codewars.com

