CodeSignal (precedentemente CodeFights) è una piattaforma di valutazione basata sulle competenze gestita dalla società americana BrainFights, Inc., la cui missione è scoprire, sviluppare e promuovere il talento tecnico. Fondata nel 2014 e con sede a San Francisco, CodeSignal applica meccaniche di gioco che offrono agli sviluppatori di tutti i livelli sfide di programmazione informatica online sia per scopi didattici che di reclutamento. Ad agosto 2017, CodeSignal ha riferito di avere quasi 1 milione di sviluppatori che utilizzano CodeSignal for Developers .A partire dal 10 luglio 2018, CodeFights è stato rinominato CodeSignal con funzionalità aggiuntive come indicato nel blog aziendale.

Sito web: codesignal.com

