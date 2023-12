Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Revelo su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Dietro ogni prodotto di successo c'è un team di sviluppo di livello mondiale. Trova, assumi e gestisci sviluppatori remoti di livello mondiale nei fusi orari degli Stati Uniti, pre-controllati per competenze tecniche e trasversali. Revelo è la più grande piattaforma online per le aziende con sede negli Stati Uniti che possono assumere sviluppatori di software remoti dall'America Latina. Abilitiamo la gestione delle buste paga, i vantaggi per i candidati, le tasse e la conformità locale, fornendo così una soluzione end-to-end per l'assunzione di sviluppatori di software.

Sito web: revelo.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Revelo. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.