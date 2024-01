GitHub Web Editor

L'editor basato sul Web introduce un'esperienza di editing nuova e leggera che viene eseguita interamente nel tuo browser. Con l'editor Web puoi esplorare file e repository di codice sorgente da GitHub e apportare e confermare modifiche al codice. Puoi aprire qualsiasi repository, fork o richiesta pull nell'editor. L'editor basato sul Web è disponibile per tutti gratuitamente su GitHub.com. L'editor basato sul Web offre molti dei vantaggi di Visual Studio Code, come la ricerca, l'evidenziazione della sintassi e una visualizzazione del controllo del codice sorgente. Puoi anche usare la sincronizzazione delle impostazioni per condividere le tue impostazioni di Visual Studio Code con l'editor. Per ulteriori informazioni, vedere la guida alla sincronizzazione delle impostazioni nella documentazione di Visual Studio Code. L'editor web viene eseguito interamente nella sandbox del tuo browser. Non clona il repository, ma carica invece il tuo codice richiamando le API dei servizi direttamente dal tuo browser. Il tuo lavoro viene salvato nella memoria locale del browser finché non lo impegni. Puoi impegnare le tue modifiche affinché persistano qualsiasi nuovo lavoro. Poiché non è presente alcun calcolo associato, non sarai in grado di creare ed eseguire il tuo codice o utilizzare il terminale integrato. Solo un sottoinsieme di estensioni che possono essere eseguite sul Web verrà visualizzato nel pannello Estensioni e potrà essere installato. Allo stesso modo, il supporto per alcuni linguaggi di programmazione potrebbe essere più limitato nel web.

Sito web: github.dev

