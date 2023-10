GitHub, Inc. è una multinazionale americana che fornisce hosting per lo sviluppo di software e il controllo della versione tramite Git. Offre la funzionalità di controllo della versione distribuita e di gestione del codice sorgente (SCM) di Git, oltre alle proprie funzionalità. Fornisce il controllo degli accessi e diverse funzionalità di collaborazione come il rilevamento dei bug, le richieste di funzionalità, la gestione delle attività e i wiki per ogni progetto. Con sede in California, è una filiale di Microsoft dal 2018. GitHub offre i suoi servizi di base gratuitamente. I suoi servizi professionali e aziendali più avanzati sono commerciali. Gli account GitHub gratuiti sono comunemente usati per ospitare progetti open source. A partire da gennaio 2019, GitHub offre repository privati ​​illimitati a tutti i piani, inclusi gli account gratuiti, ma consente gratuitamente solo fino a tre collaboratori per repository. A partire dal 15 aprile 2020, il piano gratuito consente collaboratori illimitati, ma limita i repository privati ​​a 2.000 minuti di azioni al mese. A gennaio 2020, GitHub riporta di avere oltre 40 milioni di utenti e più di 100 milioni di repository (inclusi almeno 28 milioni di repository pubblici), rendendolo il più grande host di codice sorgente al mondo.

Sito web: github.com

