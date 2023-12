Jimdo è un costruttore di siti Web tedesco e una soluzione di hosting all-in-one, progettata per consentire agli utenti di creare i propri siti Web senza alcuna esperienza di web design. La società è privata e ha sede ad Amburgo, in Germania, con uffici a Monaco e Tokyo. Jimdo ha due prodotti; Creator e Dolphin, entrambi offrono piani gratuiti e a pagamento. Jimdo Dolphin è un costruttore di siti Web basato sull'intelligenza artificiale progettato per utenti con competenze informatiche di base e automatizza la maggior parte del processo di creazione di siti Web. Utilizza l'intelligenza artificiale per conoscere l'utente, la sua attività e i suoi obiettivi, quindi crea un sito Web già completamente personalizzato per soddisfare le sue esigenze. Jimdo Creator è un servizio di hosting e creazione di siti Web in stile drag and drop, adatto agli utenti con alcune capacità di programmazione.

Sito web: jimdo.com

