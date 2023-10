Wix.com Ltd. (ebraico: וויקס.קום‎) è una società di software israeliana che fornisce servizi di sviluppo web basati su cloud. Consente agli utenti di creare siti Web HTML5 e siti mobili tramite l'uso di strumenti di trascinamento della selezione online. Oltre alla sede centrale e ad altri uffici in Israele, Wix ha uffici anche in Brasile, Canada, Germania, India, Irlanda, Lituania, Stati Uniti e Ucraina. Gli utenti possono aggiungere plug-in social, e-commerce, marketing online, contatti moduli, marketing via e-mail e forum della community sui propri siti Web utilizzando una varietà di applicazioni sviluppate da Wix e di terze parti. Il costruttore di siti Web Wix si basa su un modello di business freemium, guadagnando i suoi ricavi attraverso aggiornamenti premium.

Sito web: wix.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Wix. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.