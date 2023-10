Jamboard è un sistema di lavagna interattiva sviluppato da Google come parte di Google Workspace, precedentemente noto come G Suite. È stato annunciato ufficialmente il 25 ottobre 2016. Ha un display touchscreen 4K da 55 pollici ed è compatibile per la collaborazione online tramite supporto multipiattaforma tramite la suite gratuita Google Docs. Il display può anche essere montato a parete o configurato in un in piedi.

Sito web: jamboard.google.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Jamboard. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.