Looker Studio, in precedenza Google Data Studio, è uno strumento online per la conversione dei dati in report informativi e dashboard personalizzabili introdotto da Google il 15 marzo 2016 come parte della suite aziendale Google Analytics 360. Sfrutta tutta la potenza dei tuoi dati con dashboard interattive e report accattivanti che ispirano decisioni aziendali più intelligenti.

Sito web: cloud.google.com

