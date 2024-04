Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per DoubleTick su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Doubletick è un monitoraggio gratuito e illimitato della posta elettronica per Gmail e Google Workspace (G Suite) con notifiche desktop in tempo reale e WhatsApp come i doppi segni di spunta ( ✓ ✓) nella casella di posta inviata. Un singolo segno di spunta blu ✓ indica che un'e-mail è stata inviata, ma non è ancora stata aperta dal destinatario. I doppi segni di spunta blu ✓ ✓ significano che la tua email è stata aperta dal destinatario e i segni di spunta grigi indicano che l'email non viene tracciata.

Sito web: doubletick.io

