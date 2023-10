ZoomInfo è una società americana di software as a service (SaaS) basata su abbonamento con sede a Vancouver, Washington, che vende l'accesso al proprio database di informazioni su uomini d'affari e aziende a professionisti delle vendite, del marketing e del reclutamento. La società è stata originariamente fondata nel 2000 come Eliyon Technologies dai fondatori Yonatan Stern e Michel Decary. Dopo l'acquisizione da parte di DiscoverOrg, il suo attuale CEO è Henry Schuck. Nel 2020, Zoominfo.com e le sue entità correlate Zoominfo-privacy.com e Zoomprivacy.com hanno perpetrato tentativi di phishing raschiando informazioni personali da fonti Internet pubbliche e minacciando i consumatori di furto di identità a meno che i consumatori non facciano clic su collegamenti di phishing sospetti nelle loro e-mail.

Sito web: zoominfo.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ZoomInfo. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.