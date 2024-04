Software di identificazione dei visitatori - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Le aziende utilizzano software di identificazione dei visitatori per creare profili di individui che visitano i loro siti Web, con l'obiettivo di trasformarli in clienti. A differenza di molte soluzioni di progettazione e gestione di siti Web che forniscono semplicemente statistiche come il numero di visitatori e il conteggio delle visite, mancano informazioni dettagliate sul profilo dei visitatori del sito Web. Il software di identificazione dei visitatori colma questa lacuna fornendo ai venditori informazioni essenziali sui visitatori del sito Web, consentendo loro di convertire questi visitatori in contatti. Gli esperti di marketing possono anche sfruttare il software di identificazione dei visitatori per migliorare la precisione del targeting dei contenuti per i visitatori del sito web.