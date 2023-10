Constant Contact, Inc. è una società di marketing online, con sede a Waltham, Massachusetts, con uffici aggiuntivi a Loveland, Colorado; e New York, New York. L'azienda è stata fondata nel 1995 e successivamente è stata venduta a Endurance International nel 2015.

Sito web: constantcontact.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Constant Contact. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.