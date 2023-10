Trello è un'applicazione per la creazione di elenchi in stile Kanban basata sul web che è una filiale di Atlassian. Creata originariamente da Fog Creek Software nel 2011, è stata creata per formare la base di una società separata nel 2014 e successivamente venduta ad Atlassian nel gennaio 2017. La società ha sede a New York City, Stati Uniti.

Sito web: trello.com

