Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Coretal su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Ti aiutiamo a risparmiare tempo, denaro e frustrazione con Coretal. Semplifica i tuoi processi con la piattaforma di gestione del core business. Coretal - coretal.co - è l'innovativa piattaforma all-in-one da cui gestire il tuo business; tra cui gestione dei progetti, fatturazione, proposte, CRM, supporto ed emissione di ticket, calendario, pianificazione e molto altro. Stiamo costruendo la piattaforma di riferimento per le tue esigenze aziendali principali. Risparmiando tempo, denaro e stress. Tieni sempre sotto controllo la tua attività con la nostra dashboard e i nostri widget. Tavole - Flessibili. Personalizzabile. Potente. Crea, configura e gestisci le bacheche a modo tuo. Task Board, Project Board, Board per tracciare i processi. Consigli per la gestione del personale. Bacheche per qualsiasi soluzione, o problema. Collega le bacheche ai progetti. Avere consigli di amministrazione indipendenti. La scelta è davvero tua. Progetti: segui i progetti in un unico posto con brief, attività, tempistiche, monitoraggio del tempo, conversazioni, decisioni, fatture, proposte e contratti insieme. Fatture: invia, monitora e ricevi pagamenti utilizzando la nostra funzione fatture. Persone: salva i contatti e tieni traccia delle tue interazioni e comunicazioni con loro.

Sito web: coretal.co

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Coretal. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.