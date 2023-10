Odoo è un software di gestione aziendale che include CRM, e-commerce, fatturazione, contabilità, produzione, magazzino, gestione dei progetti e gestione dell'inventario. La versione Community è un software libero, concesso in licenza sotto GNU LGPLv3. Esiste anche una versione proprietaria "Enterprise", che ha funzionalità e servizi extra. Il codice sorgente per il framework e i moduli ERP principali è curato dalla Odoo S.A. con sede in Belgio.

Sito web: accounts.odoo.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Odoo. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.