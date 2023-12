Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per YouTrack su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Uno strumento di gestione dei progetti che può essere adattato ai tuoi processi per aiutarti a fornire ottimi prodotti. Tieni traccia di progetti e attività, utilizza schede agili, pianifica sprint e rilasci, mantieni una base di conoscenza, lavora con report e dashboard, crea flussi di lavoro che seguono i tuoi processi aziendali. Non forzare mai più il tuo processo per adattarsi ai limiti di uno strumento. A differenza di altri strumenti di gestione dei progetti, YouTrack può essere personalizzato in base alle tue esigenze!

Sito web: jetbrains.com

