Scorciatoia (precedentemente Clubhouse): lavora sulla codifica, non sullo strumento. La gestione dei progetti non è mai stata così semplice. Portiamo il flusso nel flusso di lavoro del tuo team software. Pianifica, collabora, costruisci e misura il successo con Shortcut. Gli sviluppatori di 500.000 utilizzano Shortcut per gestire progetti software. Gratuito per sempre per i piccoli team. Un approccio veloce, leggero e potente alla pianificazione del progetto e alla creazione del prodotto.

Sito web: shortcut.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Shortcut. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.