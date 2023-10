Bubble Plan è uno strumento SaaS per la pianificazione e la gestione dei progetti. Multilingue, è uno dei software più semplici ed efficaci per modellare roadmap, pianificazioni, presentazioni o piani d'azione. Con un'interfaccia di progettazione e drag & drop, creare un progetto è così semplice ed evolutivo. Per pilotare e collaborare, le principali funzionalità necessarie sono: pianificazione, condivisione, conversazione, monitoraggio, gestione... tutto ciò di cui hai bisogno, con un modo semplice e unico per iniziare. Provalo... tienilo!

Sito web: bubbleplan.net

