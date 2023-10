STARS è una lavagna kanban digitale per la gestione dei progetti. Ha un'interfaccia drag-n-drop e ricche funzionalità per la collaborazione. Ogni scheda sulla bacheca kanban trasmette informazioni critiche sul progetto, tra cui priorità, proprietà, stato e scadenze. I Project Manager possono utilizzare il Visualizzatore timeline e l'Analizzatore del carico di lavoro per determinare rapidamente lo stato generale di un progetto e dove potrebbero esserci potenziali colli di bottiglia.

Sito web: stellarvelocity.com

