nTask è una piattaforma gratuita di gestione delle attività utilizzata dai team intelligenti per fare di più. L'unico software di gestione dei progetti online che fornisce tutti gli strumenti necessari per pianificare il tuo prossimo grande progetto. Gestisci tutte le tue attività, progetti, riunioni e altro ancora utilizzando un'unica piattaforma agile che ha tutto. Iscriviti oggi: è gratuito per tutti, per sempre.

Sito web: ntaskmanager.com

