BasicOps è gestione di progetti e attività e molto altro ancora. È una piattaforma semplice ma potente che ti aiuta a rimanere organizzato e a avere chiaro cosa deve essere fatto, quando e da chi. Con BasicOps puoi creare progetti, prendere appunti durante le riunioni, convertirli in attività per te e il tuo team, impostare scadenze, utilizzare chat online e avviare facilmente chiamate Zoom da una chat. Lavora in modo intelligente, lavora felice, lavora qui: la tua base operativa. Inizia a utilizzare BasicOps GRATUITAMENTE.

Sito web: basicops.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a BasicOps. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.