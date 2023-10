Gestisci progetti, collabora e migliora le prestazioni del tuo team. Attività, conversazioni, documenti e monitoraggio del tempo, tutto in un unico posto. Social Shared è molto facile da usare e ti permette di ottimizzare la pianificazione e i carichi di lavoro, evitare riunioni improduttive, organizzare i tuoi documenti e migliorare la comunicazione con i tuoi clienti e fornitori. Avrai anche accesso allo strumento più completo per la gestione del tempo di progetto e saprai esattamente quanto tempo è necessario per pianificare attività e progetti.

Sito web: socialshared.com

