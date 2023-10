Pianificare, controllare e monitorare i progetti. Hai la possibilità di creare un diagramma di Gantt in cui puoi visualizzare il piano strutturale del tuo progetto. Visualizza attività, processi, dipendenze, tappe fondamentali e molto altro. Il grado di completamento del tuo progetto verrà calcolato automaticamente in base allo stato di avanzamento di ciascuna attività. Pertanto puoi definire i tuoi budget individualmente per orari specifici e diverse categorie di costo. Mantieni una panoramica del successo del progetto in qualsiasi momento.

Sito web: sharesuite.com

