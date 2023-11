Con clocko:do, il tempo lavora per te da ora in poi. Tu e i tuoi dipendenti registrate online gli orari di lavoro e i tempi dei progetti in modo rapido, semplice e affidabile. Valuta i tempi registrati secondo i tuoi criteri con pochi clic del mouse per concentrarti su progetti redditizi e pianificare budget precisi. I report flessibili scoprono progetti e servizi non redditizi. Le schede attività generate automaticamente ti consentono di fatturare i tuoi clienti in modo più rapido e accurato.

Sito web: clockodo.com

