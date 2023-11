Rendere la conoscenza aziendale disponibile e fruibile in ogni momento. Gli studi dimostrano che i dipendenti trascorrono 2 ore ogni giorno alla ricerca di informazioni. Solo per poter svolgere il proprio lavoro. Ora è il momento giusto per consentire ai tuoi team di sfruttare questo tempo per ciò che conta. Elium offre una fonte affidabile e flessibile per condividere e arricchire la conoscenza aziendale. Aiuta a snellire il processo decisionale, migliora la collaborazione e la capacità di innovare.

