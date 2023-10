Chartbeat è una società tecnologica che fornisce dati e analisi agli editori globali. La società è stata fondata nel 2009 e ha sede a New York City, negli Stati Uniti. La società di software come servizio (SaaS) integra codice nei siti Web di editori, società di media e testate giornalistiche per tracciare gli utenti al fine di monetizzare i parametri di coinvolgimento e fedeltà del pubblico in modo che possano prendere decisioni sui contenuti da pubblicare e promuovere sui loro siti Web . Nell'agosto 2010, la società è stata scorporata da Betaworks come entità separata. Chartbeat è stato sia elogiato che criticato come alternativa a Google Analytics per i dati in tempo reale.

Sito web: chartbeat.com

