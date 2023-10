PayPal Holdings, Inc. è una società americana che gestisce un sistema di pagamenti online a livello mondiale che supporta trasferimenti di denaro online e funge da alternativa elettronica ai tradizionali metodi cartacei come assegni e vaglia postali. L'azienda opera come elaboratore di pagamenti per venditori online, siti di aste e molti altri utenti commerciali, per i quali addebita una commissione in cambio di vantaggi come transazioni con un clic e memoria della password. Fondata nel 1998 come Confinity, PayPal ha avuto la sua offerta pubblica iniziale nel 2002. Nello stesso anno è diventata una consociata interamente controllata da eBay, valutata 1,5 miliardi di dollari. eBay ha ceduto PayPal nel 2015 agli azionisti di eBay. L'azienda si è classificata al 204° posto nella classifica Fortune 500 del 2019 delle più grandi società degli Stati Uniti in termini di fatturato.

Sito web: paypal.com

