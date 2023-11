HP Inc. è una società multinazionale americana di tecnologia dell'informazione con sede a Palo Alto, in California, che sviluppa personal computer (PC), stampanti e relativi materiali di consumo, nonché soluzioni di stampa 3D. È stata costituita il 1° novembre 2015, come successore legale dell'originale Hewlett-Packard, dopo che le divisioni di prodotti aziendali e servizi aziendali dell'azienda sono state scorporate in una nuova società quotata in borsa, Hewlett Packard Enterprise.

Sito web: hp.com

