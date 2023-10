Old Navy è una società americana di vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori di proprietà della multinazionale Gap Inc. Ha operazioni aziendali nel quartiere Mission Bay di San Francisco, in California.

Sito web: oldnavy.gap.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Old Navy. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.