DigitalOcean, Inc. è un fornitore americano di infrastrutture cloud con sede a New York City e data center in tutto il mondo. DigitalOcean fornisce agli sviluppatori servizi cloud che aiutano a distribuire e ridimensionare le applicazioni eseguite contemporaneamente su più computer. A gennaio 2018, DigitalOcean era la terza società di hosting al mondo in termini di computer connessi al web.

Sito web: cloud.digitalocean.com

