Chegg, Inc., è una società americana di tecnologia educativa con sede a Santa Clara, California. Fornisce noleggio di libri di testo digitali e fisici, soluzioni per libri di testo, tutoraggio online e altri servizi per gli studenti. La società è stata lanciata nel 2005 e ha iniziato ad essere quotata pubblicamente alla Borsa di New York nel novembre 2013. A marzo 2020, la società ha riferito di avere 2,9 milioni di abbonati a Chegg Services.

Sito web: chegg.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Chegg. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.