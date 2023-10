Vonage (nome legale Vonage Holdings Corp.) è un fornitore americano di comunicazioni cloud aziendali a partecipazione pubblica. Con sede a Holmdel Township, New Jersey, la società è stata fondata nel 2001 come fornitore di servizi di telecomunicazioni residenziali basati su Voice over Internet Protocol (VoIP). Nel 2020, Vonage ha registrato un fatturato consolidato di 1,25 miliardi di dollari. Attraverso una serie di acquisizioni iniziate nel 2013, Vonage, in precedenza un fornitore di servizi incentrato sul consumatore, ha ampliato la propria presenza nel mercato business-to-business. L'offerta di Vonage comprende comunicazioni unificate, applicazioni per contact center e API di comunicazione.

Sito web: vonage.com

