Shutterstock è un fornitore americano di fotografie d'archivio, filmati d'archivio, musica d'archivio e strumenti di editing; ha sede a New York. Fondata nel 2003 dal programmatore e fotografo Jon Oringer, Shutterstock mantiene una libreria di circa 200 milioni di foto stock, grafica vettoriale e illustrazioni royalty-free, con circa 10 milioni di video clip e brani musicali disponibili per la licenza. Originariamente un sito solo in abbonamento, Shutterstock si è espanso oltre gli abbonamenti fino a raggiungere prezzi à la carte nel 2008. È quotato in borsa alla Borsa di New York dal 2012.

Sito web: shutterstock.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Shutterstock. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.