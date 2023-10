Pixabay.com è un sito Web per la condivisione di fotografie digitali, illustrazioni, grafica vettoriale, filmati e musica sotto la licenza Pixybay. A novembre 2017, Pixabay offre oltre 1.188.454 foto, illustrazioni, vettori e video gratuiti. Il 9 gennaio 2019, Pixabay ha cambiato la sua vecchia licenza a livello di sito per tutti i caricamenti da Creative Commons CC0 alla licenza Pixabay che non soddisfa i requisiti di licenza per i contenuti gratuiti. per Wikimedia Commons e piattaforme simili. Nel novembre 2018, Canva ha acquisito Pixabay insieme a Pexels.

Sito web: pixabay.com

