Box, Inc. (precedentemente Box.net), è una società Internet americana con sede a Redwood City, California. L'azienda si concentra sulla gestione dei contenuti cloud e sul servizio di condivisione di file per le aziende. Client e app ufficiali sono disponibili per Windows, macOS e diverse piattaforme mobili. Box è stata fondata nel 2005.

Sito web: box.com

