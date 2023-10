Mega (stilizzato in maiuscolo come MEGA) o Mega.nz è un servizio di cloud storage e hosting di file offerto da Mega Limited, una società con sede a Auckland. Il servizio viene offerto principalmente tramite app basate sul web. Sono disponibili anche mega app mobili per Windows Phone, Android e iOS. Mega è noto per la sua ampia allocazione di spazio di archiviazione da 50 GB per account gratuiti. Il sito Web e il servizio sono stati lanciati il ​​19 gennaio 2013 da Kim Dotcom, che aveva fondato il servizio ormai defunto Megaupload. Tuttavia, nel 2015 Kim Dotcom si è dissociato dal servizio e ha dichiarato che il governo neozelandese aveva sequestrato le azioni di un investitore cinese e aveva il controllo del sito. Mega Limited ha risposto che le autorità non hanno interferito con le sue operazioni.

Sito web: mega.io

