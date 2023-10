Dropbox è un servizio di file hosting gestito dalla società americana Dropbox, Inc., con sede a San Francisco, California, che offre archiviazione cloud, sincronizzazione file, cloud personale e software client. Dropbox è stata fondata nel 2007 dagli studenti del MIT Drew Houston e Arash Ferdowsi come startup, con il finanziamento iniziale dell'acceleratore di semi Y Combinator. Dropbox è stata classificata come una delle startup di maggior valore negli Stati Uniti e nel mondo, con una valutazione di oltre 10 miliardi di dollari, ed è stata descritta come uno degli investimenti di maggior successo di Y Combinator fino ad oggi. Tuttavia, Dropbox ha anche subito critiche e generato polemiche per questioni quali violazioni della sicurezza e problemi di privacy. Dropbox è stato bloccato in Cina dal 2014. Ha ricevuto una valutazione di cinque stelle nel rapporto "Proteggere i tuoi dati dalle richieste del governo" del 2017 della Electronic Frontier Foundation.

Sito web: dropbox.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Dropbox. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.