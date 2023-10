Flipboard è un aggregatore di notizie e una società di aggregazione di social network con sede a Palo Alto, California, con uffici a New York, Vancouver e Pechino. Il suo software, noto anche come Flipboard, è stato rilasciato per la prima volta nel luglio 2010. Aggrega contenuti da social media, feed di notizie, siti di condivisione di foto e altri siti Web, li presenta in formato rivista e consente agli utenti di "sfogliare" articoli, immagini e video condivisi. I lettori possono anche salvare le storie nelle riviste Flipboard. A marzo 2016 la società afferma che sono state create 28 milioni di riviste dagli utenti su Flipboard. È possibile accedere al servizio tramite browser Web o tramite un'applicazione Flipboard per Microsoft Windows e macOS e tramite app mobili per iOS e Android. Il software client è disponibile gratuitamente ed è localizzato in 21 lingue.

Sito web: flipboard.com

