Proofpoint, Inc. è una società americana di sicurezza aziendale con sede a Sunnyvale, California, che fornisce software come servizio e prodotti per la sicurezza della posta elettronica in entrata, la prevenzione della perdita di dati in uscita, i social media, i dispositivi mobili, il rischio digitale, la crittografia della posta elettronica, il rilevamento elettronico e la posta elettronica archiviazione.

Sito web: proofpoint.com

