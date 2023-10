Marketo, Inc. è una società di software americana, con sede a San Mateo, California. Marketo sviluppa e vende software di automazione del marketing per marketing basato su account e altri servizi e prodotti di marketing, tra cui SEO e creazione di contenuti. Marketo supporta le grandi imprese e le piccole imprese in rapida crescita in una varietà di settori, dalla tecnologia all'istruzione superiore. Nel 2018, Marketo è stata acquistata da Adobe Inc.

Sito web: marketo.com

