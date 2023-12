Trumpia è un fornitore di software di messaggistica e marketing multicanale online che offre marketing mobile, marketing via e-mail, trasmissione vocale, messaggistica istantanea e strumenti di marketing sui social media per aziende, organizzazioni senza scopo di lucro e vari tipi di organizzazioni associative. Trumpia si è classificata al 46° posto nelle aziende di software, 33a nell'area metropolitana di Los Angeles, 80a nella Top 100 delle aziende californiane e 515a in generale nell'elenco Inc. 5000 delle aziende in più rapida crescita nel 2012. Nel 2011, Website Magazine ha nominato Trumpia nella top 3 delle aziende "I 50 principali protagonisti dei servizi mobili." Trumpia.com ha sede ad Anaheim, California, ed è di proprietà e gestito da DoCircle, Inc., una società con sede in California.

Sito web: trumpia.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Trumpia. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.