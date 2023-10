The Verge è un sito Web americano di notizie sulla tecnologia gestito da Vox Media, che pubblica notizie, articoli, guide, recensioni di prodotti e podcast. Il sito web è stato lanciato il 1 novembre 2011 e utilizza la piattaforma di pubblicazione multimediale proprietaria di Vox Media, Chorus. Nel 2013, Nilay Patel è stata nominata redattore capo e redattore esecutivo di Dieter Bohn; Helen Havlak è stata nominata direttrice editoriale nel 2017. The Verge ha vinto cinque Webby Awards per l'anno 2012, inclusi premi per la migliore scrittura (editoriale), il miglior podcast per The Vergecast, il miglior design visivo, il miglior sito di elettronica di consumo e la migliore app di notizie mobile.

Sito web: theverge.com

