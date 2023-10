CNN Business è un sito Web di notizie e informazioni finanziarie, gestito dalla CNN. Il sito web è stato originariamente creato come una joint venture tra CNN.com e le riviste Fortune and Money di Time Warner. Dopo lo scorporo delle attività editoriali di Time Warner come Time Inc., il sito ha operato come affiliato della CNN.

Sito web: cnn.com

