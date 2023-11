UnionBank Philippines Business

La Union Bank of the Filippine, Inc., più comunemente conosciuta come UnionBank, è una delle banche universali nelle Filippine e la nona banca più grande del paese per patrimonio. UnionBank è un consorzio congiunto tra il Gruppo Aboitiz, Insular Life e Social Security System.

Sito web: unionbankph.com

