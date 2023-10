CNN (Cable News Network) è un canale televisivo a pagamento americano basato sulle notizie di proprietà di CNN Worldwide, un'unità della divisione WarnerMedia News & Sports di WarnerMedia di AT&T. La CNN è stata fondata nel 1980 dal proprietario americano dei media Ted Turner e Reese Schonfeld come canale di notizie via cavo 24 ore su 24. Al suo lancio nel 1980, la CNN è stato il primo canale televisivo a fornire una copertura di notizie 24 ore su 24 ed è stato il primo canale televisivo all-news negli Stati Uniti. Sebbene il canale di notizie abbia numerosi affiliati, la CNN trasmette principalmente da 30 Hudson Yards in New York City e studi a Washington, D.C. e Los Angeles. La sua sede presso il CNN Center di Atlanta, che ha subito gravi danni nel 2020, viene utilizzata solo per la programmazione del fine settimana. La CNN viene talvolta chiamata CNN/U.S. (o CNN Domestic) per distinguere il canale statunitense dalla sua rete sorella internazionale, CNN International. La rete è nota per la sua drammatica copertura in diretta delle ultime notizie, alcune delle quali hanno attirato critiche come eccessivamente sensazionalistiche, e per i suoi sforzi di essere imparziale, che hanno portato ad accuse di falso equilibrio. A settembre 2018, la CNN ha 90,1 milioni di televisori famiglie come abbonati (97,7% delle famiglie dotate di cavo) negli Stati Uniti. Nel 2019, la CNN si è classificata al terzo posto in termini di spettatori tra le reti di notizie via cavo, dietro ai rivali Fox News e MSNBC, con una media di 972.000 spettatori. La CNN si colloca al 14° posto tra tutte le reti via cavo di base. A livello globale, la programmazione della CNN va in onda attraverso CNN International, che può essere vista dagli spettatori in oltre 212 paesi e territori. La versione nazionale statunitense, a volte chiamata CNN (USA), è disponibile anche in Canada, in alcune isole dei Caraibi e in Giappone, dove è stata trasmessa per la prima volta su CNNj nel 2003, con traduzione simultanea in giapponese. A partire dalla fine del 2010, il feed ad alta definizione della CNN US è stato lanciato in Giappone per i telespettatori americani con il nome "CNN/US HD" ed è distribuito dalla Japan Cable Television (JCTV) a diversi fornitori di TV multicanale, come J:COM, SKY PerfecTV!, iTSCOM e il servizio JCTVWiFi.

