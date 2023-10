Fox News (ufficialmente Fox News Channel, abbreviato FNC e comunemente noto come Fox) è un canale televisivo di notizie via cavo multinazionale conservatrice americana. È di proprietà di Fox News Media, a sua volta di proprietà della Fox Corporation. Il canale trasmette principalmente dagli studi di 1211 Avenue of the Americas a New York City. Fox News fornisce servizi in 86 paesi e territori d'oltremare in tutto il mondo, con trasmissioni internazionali con segmenti Fox Extra durante le interruzioni pubblicitarie. Il canale è stato creato dal magnate dei media australiano-americano Rupert Murdoch per attirare un pubblico conservatore, assumendo l'ex consulente per i media repubblicano e dirigente della CNBC Roger Ailes come CEO fondatore. È stato lanciato il 7 ottobre 1996 con 17 milioni di abbonati via cavo. Fox News è cresciuta tra la fine degli anni '90 e gli anni 2000 fino a diventare la rete di notizie in abbonamento dominante negli Stati Uniti. A settembre 2018, circa 87.118.000 famiglie statunitensi (il 90,8% degli abbonati televisivi) hanno ricevuto Fox News. Nel 2019, Fox News è stata la rete via cavo più apprezzata, con una media di 2,5 milioni di spettatori. Murdoch è l'attuale presidente esecutivo e Suzanne Scott è l'amministratore delegato. Fox News è stata descritta come praticante di rapporti parziali a favore del Partito Repubblicano, delle amministrazioni di George W. Bush e Donald Trump e di cause conservatrici mentre dipinge il Partito Democratico in modo negativo leggero. I critici hanno citato il canale come dannoso per l'integrità delle notizie in generale. I dipendenti di Fox News hanno affermato che il reporting delle notizie opera indipendentemente dalle sue opinioni e dalla programmazione dei commenti, e hanno negato pregiudizi nel riportare le notizie, mentre ex dipendenti hanno affermato che Fox ha ordinato loro di "inclinare le notizie a favore dei conservatori". Durante la presidenza di Trump, gli osservatori hanno notato una pronunciata tendenza di Fox News Channel a fungere da "portavoce" per l'amministrazione, fornendo "propaganda" e un "circuito di feedback" per Trump, con uno studioso presidenziale che ha affermato: "È la cosa più vicina a noi siamo arrivati ​​ad avere la TV di Stato."

Sito web: foxnews.com

