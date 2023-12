Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Food Network su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Food Network è un canale via cavo americano di proprietà di Television Food Network, G.P., una joint venture e una partnership generale tra Discovery, Inc. (che detiene una quota di proprietà del 69% della rete) e Nexstar Media Group (che possiede il restante 31% ). Nonostante questa struttura proprietaria, il canale è gestito e gestito come una divisione di Discovery Networks U.S. Il canale trasmette programmi a episodi sia speciali che regolari su cibo e cucina. Oltre alla sede centrale a New York City, Food Network ha uffici ad Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Jersey City, Cincinnati e Knoxville. A settembre 2018, 91 milioni di famiglie ricevono Food Network (il 98,6% delle famiglie tramite cavo) negli Stati Uniti.

Sito web: foodnetwork.com

