ESPN (originariamente acronimo di Entertainment and Sports Programming Network) è un canale sportivo via cavo multinazionale americano di proprietà di ESPN Inc., di proprietà congiunta di The Walt Disney Company (80%) e Hearst Communications (20%). L'azienda è stata fondata nel 1979 da Bill Rasmussen insieme a suo figlio Scott Rasmussen e Ed Egan. ESPN trasmette principalmente da studi situati a Bristol, nel Connecticut. La rete gestisce anche uffici a Miami, New York City, Seattle, Charlotte e Los Angeles. James Pitaro è attualmente presidente di ESPN, posizione che ricopre dal 5 marzo 2018, in seguito alle dimissioni di John Skipper il 18 dicembre 2017. Sebbene ESPN sia una delle reti sportive di maggior successo, ci sono state molte critiche nei suoi confronti . Ciò include accuse di copertura parziale, conflitto di interessi e controversie con singole emittenti e analisti. A settembre 2018, ESPN è disponibile per circa 86 milioni di famiglie televisive (il 93,2% delle famiglie con televisione a pagamento) negli Stati Uniti. Oltre al canale di punta e ai suoi sette canali correlati negli Stati Uniti, ESPN trasmette in più di 200 Paesi. Gestisce canali regionali in Australia, Brasile, America Latina e Regno Unito. In Canada, possiede una partecipazione del 20% in The Sports Network (TSN) e nelle sue cinque reti sorelle. Nel 2011, la storia e l'ascesa di ESPN sono state raccontate in Quei ragazzi si divertono. È un libro di saggistica scritto da James Andrew Miller e Tom Shales e pubblicato da Little, Brown and Company.

